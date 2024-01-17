Автобус провалился под землю в Павлодарской области: есть ли у спасателей шансы выжить

Вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков в кулуарах Мажилиса прокомментировал спасательную операцию в Павлодарской области, где на руднике под землю провалился автобус с людьми, передаёт BaigeNews.kz.

Вице-министр придерживается оптимистичного прогноза и считает, что людей можно ещё спасти.

"Есть хороший прогноз. Только мы не можем назвать дату и время потому что, как говорил, условия очень тяжелые, операция уникальная. Мы изучили опыт других стран. Мы нигде на такую историю не наткнулись, у нас такое впервые", - сказал Бауыржан Сыздыков.

Вице-министр также сообщил, что, когда специалисты сделали скрин земли, обнаружили, где примерно находится автобус.

"Это прибор показывает, что там, действительно, есть металл, но, к сожалению под этим автобусом есть еще пустота, пространство есть. Наши спасатели, все специалисты, привлеченные из акимата и других госорганов, организаций специализированных, в очень сложных условиях сейчас работают. Во-первых, это, конечно, минусовая температура. Во-вторых, опасность для жизни и здоровья самих спасателей и работников. Потому что если, не дай Бог, сейчас обратно будет движение почвы, тогда тех людей, которые там работают, может затянуть вниз. Мы не знаем, сколько там конкретно пустоты под автобусом", – заявил Сыздыков.

Он также сообщил, что с боковой стороны от места, где, предположительно, лежит автобус, вывезено более двух тысяч кубометров почвы. А 16 января удалось "подвесить" пятикубовый экскаватор, который извлекает почву, лежащую над автобусом.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты рудника АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке были обнаружены тела двух погибших. Позже стали известны их имена: Саркыт Берликан и Олег Тышкевич. Это сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб. Они выехали на вызов о задымлении в районе шахты "Майкаинзолото".

Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике.

Позже специалисты провели повторное геосканирование грунта для корректирования поисково-спасательных работ. На одном из заседаний оперштаба ход дальнейших действий обсудили с ветераном Иваном Терешковым, проработавшим 51 год горняком, из них более 42 лет на шахтах АО "Майкаинзолото".

Министр по ЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве отметил, что такого в Казахстане ещё не было, и провести работы по поиску автобуса будет нелегко. Глава ведомства сообщил подробности того, как автобус провалился под землю. По словам министра, оператор шахты рудника после хлопка вызывала спасателей. Этот хлопок мог быть вызван провалом земли. Однако из-за того, что все произошло ночью, никто не мог определить, что произошёл обвал земли.