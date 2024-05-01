Парк "Достық" приводят в порядок в Актобе

Члены этнокультурных объединений и коллективы управлений внутренней политики, "Қоғамдық келісім" и "Рухани жаңғыру" в Актобе приводят в порядок парк "Достық", передаёт BaigeNews.kz.

Представители некоторых центров пришли на субботник вместе с детьми. Мужчины и мальчики собирали сухостой и опавшие листья в палисадниках, женщины и девочки белили деревья, красили урны, подметали тротуарные дорожки.

Член молодёжного крыла центра "Вайнах" Ахмед Межидов в прошлую субботу участвовал в экологической акции вместе с отцом. В этот раз ученик 8 класса школы №3 пришел сам. Подросток уверен, что школьники должны перенимать любовь к труду у старших поколений, помогать им поддерживать чистоту в общем доме.

"Сегодня День единства народа Казахстана отмечаем по-особенному. Символично, что 1 мая повсеместно проходит экологическая акция "Таза Қазақстан", объявленная Президентом страны. Наши центры на постоянной основе проводят субботники, уборку территорий. Уверен, общими усилиями мы сможем благоустроить родной край и навести порядок", — считает председатель областного филиала Ассоциации корейцев Казахстана Юрий Шек.

Такого же мнения придерживается и председатель болгарского ЭКО "Вяра" Анастасия Бошкова. Она призвала актюбинцев принять активное участие в кампаниях по санитарной очистке города.

Добавим, что в удовлетворительном состоянии парк "Достық" поддерживают сотрудники управлений и члены ЭКО последние три года. Жители близлежащих домов благодарны госслужащим и членам Ассамблеи народа Казахстана.

К слову, часть участников отправилась к труженице тыла Любовь Савельевой, чтобы убраться в ее квартире и поздравить с праздником.