Адвокатов Бишимбаева смутили девушки в агитационных футболках

В Астане началось очередное судебное заседание по уголовному делу Салтанат Нукеновой. Защитники экс-министра Куандыка Бишимбаева заявили о ходатайстве удалить из зала суда людей в агитационных футболках "За Салтанат – пожизненное", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В зале судебного заседания присутствуют люди, у которых на майках имеются агитационные записи "За Салтанат – пожизненное". Я прошу удалить данных людей из зала судебного заседания, так как они сидят прямо напротив присяжных и могут вызвать у них предубеждение", - обратился к судье Ерлан Газымжанов.

Судья Айжан Кульбаева отказала в удовлетворении ходатайства, отметив, что суд не вправе диктовать лицам, участвующим в заседании, в какой одежде им приходить на заседание. При этом добавив, что это не касается участников заседания.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.