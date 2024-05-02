Транспортный налог планируется снизить на старые авто

В Казахстане для владельцев автомашин со сроком эксплуатации более 10 лет планируют снизить налоговую нагрузку, передаёт BaigeNews.kz.

Владельцы легковых автомашин несколько лет просят установить ставки налога на транспорт в зависимости от срока эксплуатации и стоимости авто, отмечается в ответе премьер-министра РК Олжаса Бектенова на запрос сенаторов.

"В этой связи предлагается дифференцированный подход налогообложения в зависимости от года выпуска автомобиля. Предлагается установление следующих понижающих коэффициентов к ставкам налога на транспортные средства: для авто с годом выпуска от 10 до 20 лет – 0,7; для авто с годом выпуска свыше 20 лет – 0,5", – отметил Бектенов.

По его словам, на сегодняшний день подходы по данному вопросу прорабатываются. После принятия окончательного решения по предлагаемым подходам они найдут отражение в проекте нового Налогового кодекса.