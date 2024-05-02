Объём крови, сдавливавший мозг Нукеновой, продемонстрировали в суде

В Астане продолжаются судебные прения по уголовному делу Салтанат Нукеновой. Во время своего выступления прокурор Айжан Аймаганова наглядно продемонстрировала объём гематомы, которая стала причиной смерти Салтанат Нукенова, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Эксперт Халимназаров показал, что у Салтанат Нукеновой в голове была обнаружена гематома объёмом 230 миллилитров. Айжан Аймаганова показала участникам суда две ёмкости с томатным соком, который она налила в полиэтиленовый мешок, чтобы продемонстрировать гематому.

"Вот мы сделали мерный стаканчик. Этот объём – 70 миллилитров – уже критическая стадия, человек может умереть. Гематома у нас не имеет определённой формы. Поэтому мы решили наглядно показать. Такая гематома уже смертельна. У Салтанат же была гематома объёмом 230 миллилитров. Вот столько крови сдавливало мозг Салтанат", - сказала Аймаганова.

Прокурор добавила, что согласно заключению эксперта, неважно бил Бишимбаев ладонью или кулаком, в данном случае роль играет масса насильника. Крупный мужчина может нанести травмы и ладонью.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.