Трагедия на руднике "Майкаинзолото": стали известны личности погибших

На территории АО "Майкаинзолото" Баянаульского района Павлодарской области продолжаются поиски двух спасателей, передаёт BaigeNews.kz.

Ночью, 4 января около 1:25 часов на территории АО "Майкаинзолото", вблизи шахты Майкаинского рудника в очистное пространство провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились 4 человека – сотрудники Павлодарского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб (3 спасателя и 1 водитель). Позже спасатели обнаружили в песке тела двух погибших.

"В настоящее время найдены тела двух спасателей - Саркыт Берліқана, 23.10.1999 г.р. и Тышкевич Олега Леонидовича, 18.09.1970 г.р. Поиски еще двух спасателей продолжаются.



Иных пострадавших нет. Причины произошедшего выясняются специально-созданной комиссией под председательством Комитета промышленной безопасности МЧС РК", - сообщил аким Павлодарской области Асаин Байханов.

Глава региона отметил, что спасательные работы осложняются угрозой обвала грунта и ведутся с соблюдением всех необходимых мер безопасности.



"На месте происшествия организован возглавляемый мной оперативный штаб, куда входит мой первый заместитель С. Батыргужинов, и. о. начальника департамента по ЧС О. Трещев, замначальника департамента полиции, руководитель областного управления труда, аким Баянаульского района и другие ответственные лица", - добавил Байханов.