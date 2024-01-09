Стало известно, как провалился автобус в Павлодарской области

Министр МЧС Сырым Шарипханов на брифинге в правительстве сообщил подробности того, как автобус провалился под землю в Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, оператор шахты рудника после хлопка вызывала спасателей. Этот хлопок мог быть вызван провалом земли. Однако из-за того, что все произошло ночью, никто не мог определить, что произошел обвал земли.

"Никакой тайны здесь нет (об информации о причинах-прим.ред.). Может быть, была какая-то неопределённость вначале. По словам оператора, в шахте был хлопок. После хлопка работники были эвакуированы. Показался дым на поверхности земли. Но было темное время суток, вы знаете, что все произошло в начале второго часа ночи. Естественно, она вызвала спасателей, чтобы они проверили", - сообщил министр.

Сырым Шарипханов подчеркнул, что это предварительная информация. По его словам, создана комиссия, которая и будет выяснять причины случившегося. На месте находятся вице-министр МЧС, аким региона. В ближайшее время министр также прибудет на место обвала.

Ранее министр сообщил о том, какие работы какие работы проводятся по поиску провалившегося автобуса в Павлодарской области. Он отметил, что случай сложный и подобного в Казахстане не было.

Напомним, трагедия случилась ночью 4 января. Недалеко от шахты АО "Майкаинзолото" провалился автобус с пассажирами.

На момент обвала в автобусе находились трое спасателей и водитель. В песке обнаружены тела двоих погибших.

Утром 5 января к поиску подключили служебных собак. Аким области сообщил, что семьям погибших и пропавших спасателей выплатят по 4,5 миллиона тенге.

В выходные к работе приступила тяжёлая техника, безопасный путь для неё освободили с помощью взрывных работ. Позже для более эффективного поиска запустили дроны.

Полицейские начали расследование по факту гибели людей на руднике.