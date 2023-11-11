Погашены кредиты и выплачены 10 зарплат: какую компенсацию уже получили семьи погибших шахтёров

О помощи семьям погибших на шахте Костенко горняков, а также о состоянии пострадавших рабочих рассказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекбаев на брифинге в региональной службе коммуникации, передаёт BaigeNews.kz.

Аким отметил, что государство оказывает семьям обещанную материальную поддержку.

"На сегодня 46 семей оформили документы единовременной выплаты на погребение из ЕНПФ выплачено – 42, остальным выплаты продолжаются. Назначено государственное социальное пособие по случаю потери кормильца 20 семьям, имеющих несовершеннолетних детей и детей обучающихся в вузах до 23-х лет из республиканского бюджета. Помимо этого, будет также и другая поддержка семьям погибших шахтёров. Главой государства даны конкретные поручения, которые будут исполнены", — сказал Ермаганбет Булекбаев.

Он также напомнил, что 10 пострадавших ещё остаются под наблюдением в медучреждениях.

"Их состояние средней и лёгкой степени тяжести. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь", — отметил аким.

Кроме того, по словам главы региона, компания "АрселорМиттал Темиртау" выплатила 10 годовых заработных плат 41 семье и погасила кредиты погибших шахтёров, их супругов, родителей, детей.

"Также компания обязуется купить квартиры, из расчёта не менее 18 квадратных метров полезной площади на каждого члена семьи. Страховые выплаты, оплата за обучение детям в вузах до 23 лет на период обучение начнут выплачиваться с ноября", — сказал аким области.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко прогремел взрыв. Всего на момент ЧП под землёй находились 252 человека, большинство из них выбрались на поверхность самостоятельно. Авария унесла жизни 46 шахтёров. В больницы Карагандинской области госпитализированы 24 горняка.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На место трагедии прибыл президент страны, который встретился с родными погибших шахтёров и провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии.

По поручению главы государства, семьи погибших горняков получат всестороннюю помощь. Также президент поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность.

К слову, новый руководитель предприятия — бывший замакима области Вадим Басин, которого назначил президент, пообещал, что смена собственника никак не отразится на обязательствах компании перед семьями погибших. Помощь родным и близким пострадавших взял на личный контроль аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.