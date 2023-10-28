Генпрокуратура начала расследование аварии на шахте имени Костенко

Уголовное дело возбудили по факту возгорания на шахте имени Костенко в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-сдужбе Генпрокуратуры РК, досудебное расследование начато по статье Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ (277 часть 3 Уголовного кодекса).

"Создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством специальных прокуроров, в состав которых включены наиболее опытные сотрудники правоохранительных органов и специалисты МЧС. На месте координируют работу следствия первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев и заместитель министра МВД Кайрат Сунтаев", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Напомним, авария произошла на шахте имени Костенко компании "АрселорМиттал Темиртау". Сначала сообщалось о семерых погибших, до затем число жертв выросло до 11. По последней информации, найдены тела уже16 погибших, ещё 31 рабочий остался под землёй.

На место происшествия выехал глава МЧC. Президент страны Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших шахтёров. Глава государства поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау".