На шахте имени Костенко найдено и поднято на поверхность тело 46-го горняка

Тело погибшего 46-го горняка на шахте имени "Костенко" АО "АрселорМиттал Темиртау" спасатели нашли вчера, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

Поисковые работы велись в круглосуточном режиме, сообщили в акимате.

По информации ведомства, 6 ноября в 20:00 часов на шахте имени Костенко найдено и поднято на поверхность тело 46-го погибшего шахтера.

Необходимые экспертизы проведены. В поисковых работах были задействованы горноспасатели Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб".

Ранее сообщалось, министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов на заседании Правительства доложил, что в ходе поисково-спасательных работ на шахте "Костенко" АО "АрселорМиттал Темиртау" были найдены останки предположительно 46-го погибшего.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко прогремел взрыв.

Всего на момент взрыва под землёй находились 252 человека, большинство из них выбрались на поверхность самостоятельно. В больницы Карагандинской области госпитализированы 24 горняка, двоих из них уже готовят к выписке, один пациент остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации. В ходе поисково-спасательных работ были найдены тела 45 шахтёров и останки предположительно 46 погибшего.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП. Распоряжением президента 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

На место трагедии прибыл президент страны, который встретился с родными погибших шахтёров и провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии.

По поручению главы государства, семьи погибших горняков получат всестороннюю помощь. Также президент поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность.

К слову, новый руководитель предприятия — бывший замакима области Вадим Басин, которого назначил президент, пообещал, что смена собственника никак не отразится на обязательствах компании перед семьями погибших. Помощь родным и близким пострадавших взял на личный контроль аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.