Какую помощь получат семьи погибших на шахте имени Костенко

Родным горняков, погибших при аварии на шахте имени Костенко, выплатят материальную помощь. Детям шахтёров оплатят учёбу, кроме того компания "Арселлормиттал" возльмёт на себя все расходы, связанные с похоронами, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, об этом на заседанни оперативного штаба президенту отчиталась министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова.

"Семьям погибших будут назначены пособия по потере кормильца из трех источников: республиканского бюджета, социального страхования и компании по страхованию жизни. Общий ежемесячный средний размер выплат составит 400-500 тыс. тенге до достижения иждивенцами 18-летнего возраста. Если дети будут обучаться в вузах, то до 23 лет. Выплата всех средств пока будет обеспечена именно через "АрселорМиттал Темиртау". Компания обязана в соответствии с коллективным договором оплатить риски годовой оплаты. Все расходы, связанные с погребением, АМТ берет на себя. Обучение детей в вузах тоже должен взять на себя АМТ", – отметила Светлана Жакупова.

По последним данным от МЧС, на месте ЧП найдены тела 32 горняков, продолжаются поиски ещё 14 человек. По предварительным данным, это был взрыв газометана. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Прибывший на место трагедии Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана.

На встрече c родными горняков президент отметил, что семьям окажут всемерную помощь, а 29 октября объявят днём национального траура.

Также президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии.