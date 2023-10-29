Аким Карагандинской области пообещал взять помощь семьям шахтёров под личный контроль

Родных и близких шахтёров, погибших в результате взрыва на шахте имени Костенко, навестил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев, передаёт BaigeNews.kz.

Об этом глава региона написал в социальных сетях.

"Сегодня начал день с посещения родных и близких погибших шахтеров. Выразил слова соболезнования и поддержки.

По поручению Главы государства акимат области работает в оперативном режиме по оказанию необходимой помощи семьям, включая материальную поддержку, организацию похоронных процессий, и иных мер. Поднимаемые вопросы каждой семьи будут решаться в индивидуальном порядке. Данный вопрос на моем личном контроле. Буду держать вас в курсе предпринимаемых мер", — написал аким.

Напомним, распоряжением президента страны 29 октября объявлен Днём общенационального траура.

По предварительным данным, на шахте имени Костенко произошёл взрыв газометана. В момент аварии под землёй находились 252 человека, 208 из которых выбрались на поверхность. На данный момент известно о 36 погибших и восьмерых пропавших без вести. В больницы Карагандинской области госпитализированы 24 горняка, двоих из них уже готовят к выписке, один пациент остаётся в тяжёлом состоянии в реанимации.

На место трагедии прибыл президент страны, который встретился с родными погибших шахтёров и провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии.

По поручению главы государства, семьи погибших горняков получат всестороннюю помощь. Также президент поручил прекратить сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность.

К слову, новый руководитель предприятия — бывший замакима области Вадим Басин, которого назначил президент, пообещал, что смена собственника никак не отразится на обязательствах компании перед семьями погибших.