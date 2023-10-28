Взрыв прогремел на шахте в Караганде: найдены тела семерых рабочих

На шахте имени Костенко в Караганде прогремел взрыв. В результате погибли семь человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе компании "АрселорМиттал Темиртау", на момент аварии в шахте находилось 252 человека.

"На поверхность выведены 205 шахтёров. Тела 7 шахтеров обнаружены без признаков жизни. На месте аварии продолжают работать спасатели ПВАСС. Создан штаб. Аким Карагандинской области, генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", первый заместитель Генерального Прокурора РК, прокурор Карагандинской области, специальные правоохранительные органы находятся шахте им. Костенко. Предположительно в лаве произошел взрыв газометана", — говорится в сообщении компании.

В связи с происшествием на шахте имени Костенко УД АО "АрселорМиттал Темиртау" в МЧС и Департаменте по ЧС Карагандинской области для информационной и психологической поддержки работают телефоны горячей линии: 8(7172) 70-41-08, 8 (7212) 51-72-23, 8 (7212) 49-72-70.