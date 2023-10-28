Трагедия на шахте: Токаев подписал распоряжение об общенациональном трауре

29 октября официально объявлен Днём национального траура в Казахстане. Об этом говорится в тексте распоряжения главы государства, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с гибелью людей в результате аварии на шахте имени И.А. Костенко в Карагандинской области объявить 29 октября 2023 года общенациональный траур в Республике Казахстан", — гворится в документе.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. На данный момент известно о 33 погибших, ещё 13 горняков остаются под землёй. По мнению главы МЧС, шансы найти их живыми всё ещё есть, но они невысоки.

Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Прибывший на место трагедии Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана.

На встрече c родными горняков президент отметил, что семьям окажут всемерную помощь, а 29 октября решено объявить днём национального траура.

Также президент провёл заседание оперативного штаба по ликвидации аварии, на котором министр труда и социальной защиты Светлана Жакупова рассказала, какую помощь получат семьи погибших шахтёров.

Между тем, премьер-министр страны Алихан Смаилов посетил Многопрофильную больницу имени профессора Х.Ж.Макажанова, куда были доставлены 20 пострадавших шахтёров.