Токаев прибыл на место трагедии в Карагандинскую область

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Карагандинскую область, где на шахте имени Костенко произошла авария, в которой погибли более двух десятков человек, и ещё 23 остаётся под землёй, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства прибыл в Карагандинскую область на место трагедии для выяснения обстоятельств аварии и принятия соответствующих мер", — говорится в сообщении Акорды.

Напомним, этой ночью в Карагандинской области на шахте имени Костенко, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", произошла трагедия. По предварительной версии, произошёл взрыв газометана. На месте ЧП найдены тела 21 рабочего, вод землёй остаётся 23 человека. 18 шахтёров госпитализированы. На помощь коллегам из Караганды Минздрав прислал группу высококлассных врачей.

Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан. По мнению экспертов, прервать многолетнюю череду ЧП на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" поможет только смена собственника.