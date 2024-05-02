Факт рождения жителя Казахстана cуд установил спустя 25 лет

Необычное дело рассмотрел суд в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz.

Подробнее о нём рассказали в Таласском районном суде. К ним обратился прокурор района в интересах гражданина Н. с заявлением об установлении факта его рождения.

Основанием для обращения стала кража, которую совершил гражданин Н. Было заведено уголовное дело, но отсутствовали актовая запись о рождении подозреваемого и документы, удостоверяющие его личность.

В ответ на запрос в отделе регистрации актов гражданского состояния министерства юстиции Таджикистана по Кубодинскому району сообщили, что актовая запись о рождении Н. не производилась.

В суде были опрошены свидетели – родные Н. Они подтвердили, что Н. является их родным братом, который родился в селе Бирлик Шардаринского района на тот момент Южно-Казахстанской области, там же они вместе проживали. Но после смерти отца уехали с матерью в Таджикистан, а их брат Н. из-за отсутствия документов остался в Казахстане.

Выяснилось, что Н. родился в немедицинском учреждении и факт его рождения не был зарегистрирован в установленном порядке, медицинской организацией не была выдана справка о рождении установленной формы. В Казахстане согласно закону медицинское свидетельство о рождении или копия решения суда об установлении факта рождения являются основанием для госрегистрации рождения ребёнка

"Установление факта регистрации рождения необходимо Н. для получения документов, удостоверящих личность. В данном случае суд, принимая во внимание конкретные обстоятельства дела, установленные в ходе судебного заседания, пришёл к выводу об удовлетворении заявленных требований. Решение вступило в законную силу. На его основании совершена запись о рождении Н., ему выданы свидетельство о рождении и удостоверение личности", – сообщается в пресс-релизе суда.