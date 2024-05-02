За это ты будешь сидеть минимум 10 лет – Нукенова перед смертью предупреждала Бишимбаева об уликах

На суде по делу Салтанат Нукеновой идут прения. И прокурор Айжан Аймаганова, и брат погибшей Айтбек Амангельды в своих выступлениях озвучили слова Салтанат из тех самых видео из телефона Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

На одном из видео из телефона подсудимого Салтанат Нукенова показывает окровавленную розовую рубашку и говорит: "Это будет уликами. За это ты будешь сидеть минимум 10 лет".

"Как я думаю, этот страх обнаружения, публичной известности того, что произошло, избиения на тот момент, страх того, что снова может попасть в тюрьму за содеянное, привёл его к осознанному решению об убийстве, дальнейшей попытке по сокрытию", - сказал брат погибшей.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.