Авария на шахте: Токаев провел заседание оперативного штаба

Президент Касым-Жомарт Токаев провел заседание оперативного штаба по ликвидации аварии на шахте имени Костенко АО "АрселорМиттал Темиртау" в Карагандинской област, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Первым о ходе спасательных работ и текущей обстановке доложил министр по чрезвычайным ситуациям Сырым Шарипханов.

"В шахте на момент аварии находились 252 человека. Самостоятельно поднялись 206 работников. На данный момент в аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений, 55 горноспасателей и 12 единиц техники. Работы ведутся в районе двух добычных участков. Видимых очагов горения нет. Работа будет продолжаться круглосуточно", – сказал Сырым Шарипханов.

Глава государства, заслушав доклад министра по чрезвычайным ситуациям, поручил продолжить поисково-спасательную операцию в усиленном режиме с привлечением всех необходимых средств.

"Сейчас граждане ставили вопрос о предоставлении им информации каждые 10-15 минут. Если возможно, надо это обеспечить. Предоставьте одного человека, который будет общаться с людьми. Нельзя их изолировать и оставлять без информации. Это очень чувствительный и абсолютно недопустимый момент. Надо бороться до самого конца, день и ночь", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Затем министр здравоохранения Ажар Гиният доложила об оказании медицинской помощи пострадавшим.

"Медицинская помощь была организована сразу в полном объеме. Люди, получившие отравление газом разной тяжести, получают лечение в отделении токсикологии. Для оказания необходимой медицинской помощи задействован весь врачебный состав", – сказала Ажар Гиният.

Заслушав доклады членов Правительственной комиссии, Президент поручил принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших горняков.

"Ваша задача сейчас – работать напрямую с людьми, встречаться с ними, а также снарядить оперативную группу. Надо работать сейчас как единый кулак по разъяснению ситуации и, самое главное, по принятию решений. Принимайте решения на местах. Исходя из потребностей своего предприятия, определите все, что вам нужно. Правительственная комиссия должна отработать все вопросы. Я уже сказал, что нужно делать. Каждый знает свой фронт работы. Все министры, руководители должны знать свой маневр. Каждый раз Президент не должен приезжать и давать поручения. Поручаю Басину Вадиму Борисовичу взять на себя управление. Поручаю Правительству и акимату оказать всестороннюю необходимую помощь, министерству по чрезвычайным ситуациям совместно со всеми заинтересованными структурами принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты. Министерство внутренних дел должно работать с семьями пострадавших. Правительственной комиссии поручаю провести расследование обстоятельств пожара, повлекшего гибель людей, привлечь к ответственности всех виновных", – заявил Глава государства.

По последним данным от МЧС, на месте ЧП найдены тела 32 горняков, продолжаются поиски ещё 14 человек. По предварительным данным, это был взрыв газометана. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Прибывший на место трагедии Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление предприятия в госсобственность Казахстана.

На встрече c родными горняков президент отметил, что семьям окажут всемерную помощь, а 29 октября объявят днём национального траура.