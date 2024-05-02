В Атырауской области растёт уровень воды в реке Урал
Сегодня, 22:30
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Сегодня, 22:30Сегодня, 22:30
146Фото: t.me/oper_shtab_atyrau
В Атырауской области прибывает вода в реке Урал. В оперативном штабе по ЧС сообщили об обстановке в регионе, передаёт BaigeNews.kz.
Изменение уровня воды на 20:00 (по сравнению с 8:00):
- село Индербор + 19 сантиметров, уровень воды - 769 сантиметров, критический уровень - 845 сантиметров;
- село Махамбет + 8 сантиметров, уровень воды - 803 сантиметра, критический уровень - 850 сантиметров;
- Атырау + 7 сантиметров, уровень воды - 466 сантиметров, критический уровень - 550 сантиметров.
Ранее сообщалось о том, что в Атырауской области противопаводковые работы проводятся в усиленном режиме. В Исатайском и Махамбетском районах завершены берегоукрепительные работы. Общая протяжённость защитных дамб - 143 километра.
Продолжаются берегоукрепительные работы в Атырау, Индерском и Курмангазинском районах. Проведен аэровизуальный облёт вдоль реки Жайык и мониторинг паводковой ситуации.
В Кульсары продолжается работа по отведению и откачке талой воды с подтопленных территорий.
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