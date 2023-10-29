Смена собственника не повлияет на обязательства "АрселорМиттал Темиртау"

Смена собственника АО "АрселорМиттал Темиртау" никак не повлияет на обязательства компании, прописанные в коллективном договоре, об этом сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на брифинге на площадке Региональной службы коммуникаций, передает передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-центр акимата Карагандинской области.

"Прежде всего хочу выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших шахтёров. Сегодня Главой государства во время встречи с родными погибших шахтёров были даны конкретные поручения об оказании материальной помощи семьям со стороны акимата и компании "АрселорМиттал Темиртау". Хочу заверить, что данные поручения будут исполнены. Все предусмотренные коллективным договором обязательства будут выполнены в полном объёме. Со стороны республиканского бюджета и социального страхования также будут назначаться специальные пособия по утере кормильца", – сказал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Он напомнил, что Президент страны объявил 29 октября Днём общенационального траура.

Глава региона опроверг домыслы и слухи о том, что смена собственника снимает всю ответственность с компании.

На шахте работает правительственная комиссия, которая установит обстоятельства и причины аварии.

Министр по ЧС Сырым Шарипханов отметил, что поисково-спасательные работы будут идти круглосуточно, пока не обнаружат всех пропавших.

"Будут проводиться работы без остановок, посменно, для этого приложим все усилия. Для оказания помощи родственникам мобилизованы все психологи, медики", – подчеркнул Сырым Шарипханов.

Об обстоятельствах аварии рассказал первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, возгорание произошло в лаве 48 К3, за секциями крепи. Сразу же был введён план ликвидации аварии.

"Буквально через 7–8 минут в шахте произошёл взрыв на аварийном участке. Сила взрыва была такая, что вышла из строя телекоммуникация в западном и восточном блоках. Практически под ударную волну попал не только аварийный участок, но и лава К2, которая находится на восточном блоке. Дальность распространения ударной волны составила более двух километров. После этого первое отделение, направленное на поиски людей, сообщило, что в шахте имеются локальные очаги пожара", – пояснил Геннадий Силинский.

Сейчас спасатели обследуют горные выработки для обнаружения 13 шахтёров. Ведётся мониторинг газовой обстановки.