Президент назвал имя нового руководителя "АрселорМиттал Темиртау"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с родными горняков, погибших при аварии на шахте имени Костенко, пообещал, что в отношении компании "АрселорМиттал Темиртау", и будут приняты соответствующие меры, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в Акорде, президент рассказал, кто возглавит предприятие после трагедии.

"Завтра будет объявлен День траура по всей стране. Будем принимать меры. Я дал поручение прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау". Данная компания оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с Правительством и предприятием. Теперь нам надо подумать о том, чтобы принять меры по самому предприятию. Вы знаете Басина Вадима Борисовича. Он когда-то работал на "АрселорМиттал" , был заместителем акима области. Я ему поручаю вернуться и возглавить данное предприятие, взять под управление. У нынешнего руководства предприятия ничего не получается", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

На встрече президент отметил, что первостепенная задача на сегодняшний день — это спасательные работы. Также глава государства пообещал всемерную помощь семьям шахтёров.

По его словам, первоочередной задачей является спасение шахтеров, остающихся в забое, а также оказание всемерной помощи пострадавшим и семьям погибших и пострадавших. По словам президента, сейчас рассматриваются новые подходы по выходу на пенсию шахтёров.

Напомним в шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау", предварительной версии, произошёл взрыв газометана. Погибли более двух десятков горняков, 18 шахтёров госпитализированы. Генпрокуратура начала расследование причин ЧП.

Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан.