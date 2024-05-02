Экс-главу МВД Тургумбаева арестовали на два месяца

Суд в Астане вынес постановление об аресте бывшего министра внутренних дел РК Ерлана Тургумбаева, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

"Специализированный следственный суд Астаны 30 апреля санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении экс-министра внутренних дел Тургумбаева Е.З. сроком на два месяца", - сказано в сообщении.

Иная информация не подлежит разглашению в порядке статьи 201 УПК РК.

29 апреля за превышение власти и должностных полномочий, повлекшие тяжкие последствия (ст.362 ч.4 УК РК) Тургумбаева задержали.

Ерлана Тургумбаева 17 августа официально освободили от должности советника президента, которую он занимал с 25 февраля 2022 года.

Ранее Ерлан Тургумбаев занимал пост главы министерства внутренних дел Казахстана. Он покинул эту должность вскоре после январских событий. Общественность обвиняла экс-главу МВД в пытках, которые полицейские устраивали при допросах.