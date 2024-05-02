Руководителя станции скорой помощи осудили в Астане

В Астане вынесли приговор руководителю станции скорой медицинской помощи Мурату Оразбаеву и фельдшеру, передаёт BaigeNews.kz.

Дело по факту неоднократного получения взяток и посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Астаны.

"Руководитель станции скорой медицинской помощи О. в период 2022-2023 годов получил от главного фельдшера М. взятку в сумме 676 тысяч тенге за содействие в предоставлении возможности проводить учебную практику в медицинских колледжах на платной основе и за общее покровительство путём перечисления со счёта М. на счёт О. в качестве заработной платы от медицинских колледжей. Кроме того, О. в апреле 2023 года получил взятку в 100 тысяч тенге через посредника в лице главного фельдшера М. от заместителя директора ТОО "Р" за положительное прохождение производственной практики студентов данной академии при станции скорой помощи", - сообщили суть предъявленного обвинения в суде.

Приговором суда Оразбаев осуждён по пункту 4 части 3 статьи 366 УК РК за неоднократное получение взятки. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 46,6-кратной суммы взятки - 36,1 миллиона тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Также внесено представление о лишении его государственной награды – ордена "Құрмет".

Фельдшер М. осуждена по части 2 статьи 368 УК за посредничество во взяточничестве с использованием служебного положения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 20-кратной суммы взятки - два миллиона тенге, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу.