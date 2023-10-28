Президент Казахстана встретился с родными погибших горняков

Касым-Жомарт Токаев встретился с семьями и родственниками горняков, погибших в результате трагедии, и выразил соболезнования, передаёт BaigeNews.kz.

"Президент подчеркнул, что будет выяснены обстоятельства аварии и оказана необходимая помощь по спасению горняков и семьям пострадавших и погибших", — говорится в сообщении Акорды.

Фото: facebook.com/Берік Уәли

Напомним, в Карагандинской области на шахте имени Костенко, принадлежащей "АрселорМиттал Темиртау", произошла трагедия. По предварительной версии, произошёл взрыв газометана. На месте ЧП найдены тела 21 рабочего, вод землёй остаётся 23 человека. 18 шахтёров госпитализированы. На помощь коллегам из Караганды Минздрав прислал группу высококлассных врачей.

Касым-Жомарт Токаев поручил прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау". А в правительстве сообщили, что уже завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Республики Казахстан. По мнению экспертов, прервать многолетнюю череду ЧП на предприятиях "АрселорМиттал Темиртау" поможет только смена собственника.