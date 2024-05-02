Грунт сошёл в коттеджном городке в Алматинской области
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Грунт с хребта горы обвалился в коттеджном городке в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате региона заявили, что ЧП произошло из-за нестабильных погодных условий.
"Произошло переувлажнение почвы, что привело к самопроизвольному сходу грунта с хребта склона горы объёмом приблизительно 30 кубических метров в коттеджном городке "Бурабай" на улице Баянауыл №8. Сошедшая масса остановилась у подпорной стены, что помогло избежать жертв и разрушений", - уточнили в акимате.
Стена была построена в 2021 году, имеет высоту 4 метра и длину 144 метра, обеспечивает защиту от оползней для жителей 16 домов на улице Баянауыл.
Всего в коттеджном городке проживает около 80 человек.
Ведутся работы по продлению подпорной стены и облегчению горного массива путём каскадного среза горы.
Конструкции домов не пострадали, жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГУ "Казселезащита", ДЧС, МИО и ТОО "КазГидроСпецСтрой".
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