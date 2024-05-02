Грунт сошёл в коттеджном городке в Алматинской области

Грунт с хребта горы обвалился в коттеджном городке в селе Бесагаш Талгарского района Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz.

В акимате региона заявили, что ЧП произошло из-за нестабильных погодных условий.

"Произошло переувлажнение почвы, что привело к самопроизвольному сходу грунта с хребта склона горы объёмом приблизительно 30 кубических метров в коттеджном городке "Бурабай" на улице Баянауыл №8. Сошедшая масса остановилась у подпорной стены, что помогло избежать жертв и разрушений", - уточнили в акимате.

Стена была построена в 2021 году, имеет высоту 4 метра и длину 144 метра, обеспечивает защиту от оползней для жителей 16 домов на улице Баянауыл.

Всего в коттеджном городке проживает около 80 человек.

Ведутся работы по продлению подпорной стены и облегчению горного массива путём каскадного среза горы.

Конструкции домов не пострадали, жертв и пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГУ "Казселезащита", ДЧС, МИО и ТОО "КазГидроСпецСтрой".