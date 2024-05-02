"Казфосфат" оштрафовали более чем на 9 млн тенге

Фото: Агентство по защите и развитию конкуренции РК

Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Жамбылской области завершил расследование в отношении ТОО "Казфосфат", инициированное по обращению потребителей, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе анализа деятельности предприятия выявлены факты нарушения антимонопольного законодательства, связанные с установлением монопольно высоких цен на жидкий кислород. Данный факт является нарушением основ конкурентного рынка и противоречит интересам потребителей Республики Казахстан", - сообщили в агентстве.

Постановлением Специализированного суда по административным правонарушениям Тараза вынесено постановление, согласно которому ТОО "Казфосфат" привлечено к административной ответственности в соответствии с частью 3 статьи 159 КоАП РК. На предприятие наложен административный штраф в размере 1 203 300 тенге и осуществлена конфискация монопольного дохода на сумму 8 344 170 тенге.

Решение суда вступило в законную силу, штраф уплачен в полном объёме.