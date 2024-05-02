Скорпион укусил волонтёра в Атырауской области

Во время противопаводковых работ в Атырауской области скорпион укусил одного из волонтёров, передаёт BaigeNews.kz.

Как уточнили в МЧС, экстренную помощь пострадавшему оказали медики-спасатели ГУ "Центр медицины катастроф" ДЧС Шымкента.

Волонтёра с укусом левой кисти доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи Атырау.