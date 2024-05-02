Скорпион укусил волонтёра в Атырауской области
Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48Сегодня, 20:48
37Фото: МЧС РК
Во время противопаводковых работ в Атырауской области скорпион укусил одного из волонтёров, передаёт BaigeNews.kz.
Как уточнили в МЧС, экстренную помощь пострадавшему оказали медики-спасатели ГУ "Центр медицины катастроф" ДЧС Шымкента.
Волонтёра с укусом левой кисти доставили в городскую больницу скорой медицинской помощи Атырау.
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