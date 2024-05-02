175 раз Бишимбаев произнёс фразу: "Скажи, ты имела связь с Раимбеком Баталовым?"

Адвокат Дамир Ишмаметов, выступая на судебных прениях по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, сообщил, что подсудимый Бишимбаев 175 раз произнёс одну и ту же фразу. Это выяснили, просмотрев видео из телефона экс-министра, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Бишимбаев монотонным голосом за чуть более 20 минут видеозаписи 175 раз произнёс следующие слова: "Скажи, это ты имела связь с Раимбеком Баталовым?". Представьте себе, целых 175 раз повторить одни и те же слова", - недоумевает адвокат потерпевшей стороны.

Напомним, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Астаны проходят прения сторон по делу Салтанат Нукеновой. На скамье подсудимых - экс-министр Куандык Бишимбаев, которого обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного), а также его родственник - Бахытжан Байжанов.

Ранее в прениях выступили сторона гособвинения, потерпевший и его защитники.

Раимбек Баталов также выступил с заявлением.