О состоянии пострадавших в аварии шахтёров рассказали врачи

В облздраве Карагандинской области поделились свежей информацией о состоянии горняков, госпитализированных с места аварии на шахте имени Костенко, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства, пострадавшие были оперативно доставлены в областную клинику имени Х. Макажанова и другие медицинские учреждения, подготовленные бригады медиков своевременно начали лечение поступивших горняков в зависимости от тяжести состояния.

Всего в приемно-диагностические отделения стационаров Караганды, Абая и Шахтинска были доставлены 28 человек. Из них госпитализированы 24 пострадавших: 20 — в отделение токсикологии Многопрофильной больницы имени Макажанова с отравлением токсическими газами, лёгкой и средней степени тяжести.

"Состояние пациентов без ухудшения, проводится детоксикационная и симптоматическое лечение. Один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии Многопрофильной больницы имени Макажанова с политравмой, сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами, переломами рёбер, закрытыми переломами костей, ушибом обоих лёгких. Состояние стабильное, без ухудшения, в сознании. Явления травматического шока регрессируют. Ещё один пострадавший находится в отделении травматологии Многопрофильной больницы имени Макажанова, пневмоторакс слева, состояние средней тяжести. Состояние без ухудшений. Двое горняков находятся в отделении терапии Центральной больницы города Шахтинска с отравлением токсическими газами, состояние ближе к средней степени тяжести, на утро без ухудшения, явления интоксикаций и энцефалопатий не нарастает", — рассказала руководитель областного управления здравоохранения Бибигуль Тулегенова.

Она также отметила, что что четверо пострадавших на уровне приемно-диагностических отделений обследованы, направлены на амбулаторное лечение.

"Всем пациентам проведены все необходимые диагностические обследования и манипуляции: лабораторные исследования, компьютерную томографию, УЗИ, рентгенографии, для оказания медицинской помощи вовлечены все профильные службы (нейрохирурги, травматологи, хирурги, терапевты, токсикологи, реаниматологи, психологи, функциональные диагносты). Проведена консультация республиканскими специалистами с Научного центра травматологии и ортопедии, Научного центра нейрохирургии, задействованы все областные внештатные специалисты. Все пациенты получают медицинскую помощь в полном объёме", — сообщили в облздраве.

Напомним, по предварительным данным, на шахте произошёл взрыв газометана. Сообщается о 36 погибших и 10 пропавших без вести.

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