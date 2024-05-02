Даже родственники Бишимбаева осознают его виновность - Уразбахова

Адвокат Жанна Уразбахова во время судебных прений обратила внимание суда на отсутствие в зале друзей и родственников Куандыка Бишимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Прошу обратить внимание на зал. Здесь присутствуют родственники Салтанат. На протяжении всего месяца, с 27 марта, родители Салтанат, дяди, тёти, подруги - они все ходили на судебные разбирательства. Это все занятые, работающие люди. Но они всё равно продолжали ходить в суд, чтобы поддержать друг друга, потому что атмосфера любви и заботы присуща их семье. Ни один друг, брат Бишимбаева за весь этот месяц на процесс не пришёл. Пришла лишь один раз тётя, помелькала и пропала. Потому что, на мой взгляд, даже родственники Бишимбаева, его друзья, в первую очередь, осознают его виновность", - сказала Уразбахова.

Она добавила, что вина Бишимбаева и Байжанова доказаны.

Отметим, ранее Жанна Уразбахова дала свою оценку обстоятельствам уголовного дела.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Ранее он заявил, что Бишимбаев оказывает на него давление.

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.