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Токаев выразил соболезнования родным погибших шахтёров

Сегодня, 10:08
АВТОР
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Акорда Сегодня, 10:08
Сегодня, 10:08
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Фото: Акорда

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтёров, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz.

"Глава государства поручил Правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау"",— говорится в сообщении Акорды.

Напомним, авария произошла на шахте имени Костенко компании "АрселорМиттал Темиртау". Сначала сообщалось о семерых погибших, до затем число жертв выросло до 11.  По последней информации от "АрселорМитталТемиртау", найдены тела 16 погибших, ещё 31 рабочий остался под землёй.

На место происшествия выехал глава МЧC.

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