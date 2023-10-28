Токаев выразил соболезнования родным погибших шахтёров
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил искренние соболезнования родным и близким шахтёров, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко в Карагандинской области, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передаёт BaigeNews.kz.
"Глава государства поручил Правительству оказать всю необходимую помощь семьям шахтеров. Для выяснения обстоятельств случившегося создана правительственная комиссия. Правительству поручено прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМитталТемиртау"",— говорится в сообщении Акорды.
Напомним, авария произошла на шахте имени Костенко компании "АрселорМиттал Темиртау". Сначала сообщалось о семерых погибших, до затем число жертв выросло до 11. По последней информации от "АрселорМитталТемиртау", найдены тела 16 погибших, ещё 31 рабочий остался под землёй.
На место происшествия выехал глава МЧC.
Самое читаемое
- Появились новые шокирующие подробности трагедии в Петропавловске
- Никаких Саке-Баке не будет: в Костанае прошли слушания по будущей АЭС
- Двойная переплата, качество, утильсбор– что пугает желающих купить авто казахстанцев
- Комфортная школа на берегу Иртыша: судоремонтный завод под угрозой закрытия в Павлодаре
- Богатое наследство ждёт акима Павлодара