Вторая волна половодья продолжается в нескольких регионах Казахстана

В министерстве водных ресурсов и ирригации сообщили о ситуации на водохранилищах в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Четыре крупных объекта в ЗКО наполнены на 93%. Все они работают в штатном режиме. Вторая волна половодья в регионе продолжается.

Уровень реки Жайык Уральске составляет 768 сантиметров, за сутки он снизился на 6 сантиметров.

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден. Из защитной дамбы Астаны в реку Есиль сбрасывается 4,32 миллиона кубометров воды в сутки.

В Северо-Казахстанской области два крупных водохранилища полны на 100%. Вторая волна половодья на реке Есиль продолжается.

Уровень реки Есиль в черте Петропавловска – 1 088 сантиметров. За сутки он снизился на 8 сантиметров.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 95%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет 84,6%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 53,2%. В регионе продолжается половодье. Все водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме. В ходе попусков из Шульбинского водохранилища в реку Ертис, которые начались 10 апреля, сброшено 6,7 миллиарда кубометров воды.

В Карагандинской области три крупных водохранилища полны на 99%. Все они работают в штатном режиме. Пик половодья пройден.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 92%. Оба объекта работают в штатном режиме. Пик половодья в регионе прошёл.

На водохранилищах продолжаются дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки специалистами "Казводхоза". Собранная в водохранилищах вода направляется для использования в сельском хозяйстве и промышленности.