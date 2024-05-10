Взятки брали за назначение инвалидности в области Жетысу

Досудебное расследование начато в отношении руководителя отдела департамента Комитета труда и соцзащиты населения в области Жетысу. Его подозревают в получении взяток, передаёт BaigeNews.kz.

"Подозревается в получении взяток через посредников на системной основе (от 20 до 25 тысяч тенге) от инвалидов 2-й и 3-й категорий за продление и назначение инвалидности", - сообщили в Антикоре.

Судом в отношении подозреваемого в связи с полным признанием вины санкционирована мера пресечения в виде "домашнего ареста" с применением "электронного браслета".

Расследование продолжается.