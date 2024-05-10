Упавший с моста автобус достали из реки в Санкт-Петербурге: три человека погибли

Стали известны некоторые подробности о трагедии в Санкт-Петербурге, где в реку упал автобус с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России.

Спасатели извлекли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.

Личности пострадавших устанавливаются.

Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела.