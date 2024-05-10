Упавший с моста автобус достали из реки в Санкт-Петербурге: три человека погибли
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Стали известны некоторые подробности о трагедии в Санкт-Петербурге, где в реку упал автобус с пассажирами, передаёт BaigeNews.kz.
Специалисты подняли автобус из реки Мойки с помощью тяжелой техники МЧС России.
Спасатели извлекли из затонувшего автобуса девять человек. Двое находятся в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии клинической смерти. Три человека скончались.
Личности пострадавших устанавливаются.
Председатель Следственного комитета России поставил на контроль ход расследования уголовного дела.
"В целях полного, всестороннего и объективного расследования глава ведомства поручил инициировать передачу уголовного дела, возбужденного по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), из органов полиции в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, а также дать надлежащую правовую оценку деятельности компании – перевозчика, которому принадлежало транспортное средство, по соблюдению всех предусмотренных законом требований о безопасности пассажирских перевозок", - сообщили в Следкоме.
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