Казахстан сокращает посевы пшеницы, риса и хлопка

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на пресс-конференции в правительстве рассказал, посевы каких культур будут в приоритете в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Айдарбек Сапаров сообщил, что в этом году общая посевная площадь составит 23,8 млн га.

"Согласно поручению главы государства по диверсификации сельскохозяйственных культур, посевные площади пшеницы, по сравнению с прошлым годом сократятся на 426 тыс. га и составят 13,3 млн. га. Ведется также работа по сокращению водоемких культур: прогнозируется уменьшение площадей хлопчатника на 16 тыс. га и риса на 12 тыс. га", - заявил министр.

В тоже время, планируется увеличение площадей масличных культур на 373 тыс. га и кормовых культур на 66 тыс. га.