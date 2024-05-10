Республиканскую трассу закрыли из-за угрозы подтопления в Атырауской области

Участок дороги "Атырау - Индер - Уральск" закрыли в связи с угрозой подтопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.

"Закрывается участок республиканской трассы "Атырау-Уральск" протяжённостью 7 километров, пролегающей через посёлок Индербор. Автомобилистам, следующим в Уральск, следует воспользоваться трассой "Атырау - Махамбет", - говорится в сообщении.

После снижения уровня воды в пойме дорога вновь будет открыта для автомобильного движения.