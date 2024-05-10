Республиканскую трассу закрыли из-за угрозы подтопления в Атырауской области
Вчера, 22:32
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Вчера, 22:32Вчера, 22:32
372Фото: оперативный штаб по ЧС Атырауской области
Участок дороги "Атырау - Индер - Уральск" закрыли в связи с угрозой подтопления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на оперативный штаб по ЧС Атырауской области.
"Закрывается участок республиканской трассы "Атырау-Уральск" протяжённостью 7 километров, пролегающей через посёлок Индербор. Автомобилистам, следующим в Уральск, следует воспользоваться трассой "Атырау - Махамбет", - говорится в сообщении.
После снижения уровня воды в пойме дорога вновь будет открыта для автомобильного движения.
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