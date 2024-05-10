Война за двор: 8 лет длится борьба между жильцами многоэтажки и владельцем ТЦ в Астане

Жители жилого комплекса на левобережье Астаны безуспешно пытаются отстоять безопасность своих детей. Прямо во дворе их дома возвели торговый центр. По причине чего, территория стала проходным коридором. Поставленные жильцами на собственные средства ограждения, по решению суда, препятствуют предпринимательской деятельности торгового центра. С соседями, ставшими заложниками системы поддержки бизнеса, встретился корреспондент BaigeNews.kz.

Жильцы жилого комплекса "Коркем 1" по проспекту Мангилик Ел уже несколько лет борются за дворовую территорию собственного дома. Дело в том, что застройщики вместо надземного паркинга построили торговый центр. По эскизному проекту здесь должны были возвести одноэтажное здание свободной планировки. Но, люди и представить не могли, что окажутся в таком близком соседстве с популярным торговым центром. По их словам, попытки оградить двор забором, успехом не увенчались.

"Владельцы торгового центра не желают, чтобы жители дома для своей безопасности установили калитки и ограждения на территории дома. В акте ввода и приемки объекта значится многоквартирный жилой комплекс с паркингом и встроенными помещениями. Но по эскизному проекту вместо надземного паркинга на 204 места было предусмотрено одноэтажное строение свободной планировки, и застройщик решил здание сделать торговым центром. По СНИПам торговый центр должен стоять в таком месте, где к нему должны быть подъездные пути, площадки для разгрузки товаров, свободный проход для покупателей. В данном случае, в центре двора, ТЦ использует дворовую площадку для разгрузки товаров", - возмущается председатель Объединения собственников имущества Кымбатгуль Садыкова.

Фото жильцов ЖК.

Жильцы дома, объединившись в ОСИ, стали писать письма и заявления во все инстанции. Среди их доводов: торговый центр должен иметь отдельные подъездные пути, собственную автостоянку, свободный доступ к входу для посетителей. Уже 8 лет двор как проходная площадка для тысячи посетителей центра, сетуют горожане. Он был построен в 2016 году. Люди собрали деньги на установку ограждения и калиток. Для безопасности детей они решили огородить территорию двора. Но владельцы торгового комплекса потребовали демонтировать ограды и даже обратились с иском в суд.

"Торговый дом "Korkem Center" подал исковое заявление, чтобы демонтировали калитки, делая акцент, что мы, жители, мешаем предпринимательской деятельности. Вопрос в том, что жители дома должны создавать условия предпринимателям, когда здание стоит незаконно. ТЦ в акте ввода в эксплуатацию значится как гостевой паркинг. Его деятельность в нашем дворе незаконна. Получается, последний суд решил, что мы мешаем своими калитками торговой деятельности", - делится Кымбатгуль Садыкова.

Собственники жилья уверены, торговая деятельность не должна быть угрозой безопасности детей. По их словам, они не могут отпустить их поиграть без присмотра, поскольку каждую минуту на территорию двора въезжают автомобили, в том числе и грузовые. К тому же, спокойствие жильцов, говорят они, нарушает шум и звуковые сигналы.

"Большегрузные машины заезжают во двор на загрузки, маневрируют, что является причиной нашего беспокойства за безопасность детей. Также нарушают целостность покрытия подземного паркинга. Наш дом большой, детей очень много. Двор был проходящим в течение 8 лет, с остановки люди шли через наш двор, чтобы попасть в другие жилые комплексы, и чтобы оградить маленьких детей, мы и решили установить калитки. Суд решил, что калитки мешают деятельности ТЦ, не учитывая наши интересы – владельцев квартир. Мы хотим спокойно жить в своем дворе, для этого мы обращались в госорганы, но не нашли никакой поддержки", - рассказывает собственница квартиры Назгуль Рыспаева.

Инициативная группа жильцов дома обратилась в управление градостроительства столичного акимата. Они сослались на то, что не давали согласия на открытие в их дворе торгового центра.

"Согласованным эскизным проектом от 24 февраля 2012 года в жилом комплексе размещение торгового центра, магазина, объекта общепита не предусмотрено. Рассмотрение и согласование рабочих проектов в компетенцию управления не входит, в связи, с чем предоставление информации о внесении в рабочий проект не представляется возможным. Проектно-разрешительные документы торгового центра по указанному адресу отсутствуют в базе данных", - ответили жителям дома в управлении градостроительства и земельных отношений города Астаны.

Как сообщили в столичном акимате, здание площадью в 3 тысячи квадратных метров зарегистрировано в городском департаменте юстиции. В то же время, хоть оно и поставлено на учёт управлением архитектуры, специалисты контроля и качества городской среды его не принимали.

"Управление контроля и качества городской среды города осуществляет сверку актов приемки в эксплуатацию с приложенными документами утвержденным Приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Необходимо отметить, что акты приемки объектов в эксплуатацию с 2016 года по 14 июля 2019 года, осуществлялись без участия управления, в том числе и данный объект", - прокомментировали в акимате Астаны.

После жалоб жителей 900-квартирного дома на место выезжали госстройинспекторы. Они объяснили, что объект соответствует всем требованиям, что и прописано в акте приемки.

"В ходе встречи разъяснены нормы действующего законодательства, представителям ОСИ и жителям были переданы копии акта приемки объекта в эксплуатацию, а также копия эскизного проекта для подготовки и подачи иска в суд. В связи с чем, данный вопрос заявителям, согласно статье 8 Гражданского процессуального Кодекса Республики Казахстан, необходимо решать в судебном порядке", - объяснили в акимате.

Жители дома попали в замкнутый круг: им рекомендуют решать проблему в судебном порядке, а в суде апеллируют к невмешательству в предпринимательскую деятельность. Теперь собственники жилья требуют создания специальной госкомиссии для проверки законности базирования ТЦ внутри многоквартирного жилого комплекса. В случае, если строительство и деятельность торгового дома признают незаконной, они намерены его ликвидировать.