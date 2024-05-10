Новый тренер в "Барысе": Какие изменения ожидают команду

Новым главным тренером "Барыса" стал канадский специалист Дэвид Немировски. Что известно о наставнике? Какие изменения можно ожидать в команде в новом сезоне? И почему главный хоккейный клуб страны уже который подряд сезон не может выйти в плей-офф КХЛ? Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

С опытом в КХЛ

Дэвид Немировски знаком давним болельщикам "Барыса". Он играл за казахстанскую команду один сезон. В 2009-2010 годах, выступая за столичный клуб, в 47 матчах набрал 29 очков.

После завершения игровой карьеры канадец стал спортивным менеджером, а затем и тренером.

В КХЛ в новых ролях он стал работать с 2015 года. Сначала был спортивным директором в "Адмирале", затем возглавлял нижегородское "Торпедо", а после стал наставником "Сибири".

Пока наилучший результат работы Немировски с командами – выход в первый раунд плей-офф. Именно этого он добился с "Торпедо". Повторить достижение в "Сибири" не удалось, и с канадским специалистом попрощались в середине минувшего сезона.

Судя, по комментариям в соцсетях, болельщики "Барыса" по-разному отнеслись к его назначению: кто-то поддержал решение, другие же высказались скептически. Однако все придерживаются мнения, что команде нужны перемены.

Коллективная ответственность

Государственный тренер Сергей Шавернев считает, что решающим фактором при назначении Немировски стал его опыт работы в КХЛ, а также то, что он играл за "Барыс".

"Для меня его назначение не было неожиданностью. После окончания сезона стало понятно, что нужен иностранный тренер. "Барыс" не смог в этом году выйти в плей-офф. Поэтому вопрос о назначении тренера стоял остро. Дэвид Немировски уже рассматривался и по ходу сезона после отставки в "Сибири". Всё-таки его активная работа с агентом Шуми Бабаевым, который сотрудничает с "Барысом", принесла результат. Он (Бабаев - Прим.ред.) умеет убеждать первых руководителей "Барыса". Большой козырь Дэвида в том, что он играл в "Барысе". Это для него плюс. Также как тренер он выводил нижегородское "Торпедо" в плей-офф, это хороший показатель", - сказал Шавернев.

Эксперт отметил, что у нового тренера не будет языкового барьера с игроками.

"Он довольно молодой для тренера, играл в НХЛ, что очень важно. Дэвид в совершенстве владеет и английским, и русским языками. В этом плане ему будет легко работать", - сказал наставник.

По его мнению, успех работы нового тренера во многом зависит от того, насколько он сможет самостоятельно принимать решения.

"Здесь вопрос в том, насколько у него будут развязаны руки. Предоставят ли ему карт-бланш по подбору, формированию команды", - сказал эксперт.

Причину кризиса в клубе Шавернев видит в том, что изменился состав команды. Спортсмены, которые успешно играли в силовой хоккей, блокировали броски, перешли в другие команды.

"Получается, что они выполняли всю "черновую работу" и зарабатывали очки. Сейчас же для того, чтобы добиваться результатов, стало понятно, что нужны хорошие легионеры. Об этом и руководство клуба заявило", - сказал эксперт.

Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд, комментируя назначение Дэвида Немировски, отметил, что при его назначении, возможно, учитывалось, что он иностранный специалист.

"Больших успехов он не добивался, конечно, в других клубах. Но опыт работы у него есть. Я думаю, учитывалось то, что Немировски англоговорящий специалист. В "Барысе" ведь традиционно играют североамериканцы", - сказал эксперт.

Он отметил, что фигура главного тренера не так важна, как конкурентоспособные игроки в составе. По мнению Вайсфельда, в команде важно грамотное управление.

"Во многом решают вопросы управления. Я знаю, что в "Барысе" есть попечительский совет, где принимаются важные решения о составе команды, тренерского штаба. Но когда нет человека, который отвечает за управление клубом, то и спрашивать не с кого. Это касается не только "Барыса", но и других команды. Когда есть коллективная ответственность, по итогу никто ответственность не несёт", - сказал эксперт.

Без результатов в КХЛ, но с прогрессом игроков

Спортивный комментатор Евгений Акманов считает, что причина не очень успешных последних сезонов "Барыса" - в бюджете и работе с кадрами.

"Причин много. Это бюджет, который либо остаётся на месте, либо понижается. В то же время у конкурентов он преимущественно растёт. Во-вторых, вопрос с кадрами. Раньше клуб мог позволить себе дорогостоящих игроков. Сейчас такой возможности нет. Соответственно, наверное, отсутствует глубина и мощь в составе как раньше. Также на результаты повлияла частая смена тренеров. Когда у команды три тренера за регулярный чемпионат и каждый раз нужно перестраиваться – это большая проблема для клуба", - заявил Акманов.

При всех печальных результатах "Барыса" игроки сборной Казахстана прогрессируют, считает комментатор.