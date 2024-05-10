Грузия с 1 июня ужесточает правила въезда для туристов

Правила въезда в Грузию для туристов изменятся с 1 июня 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ассоциацию российских туроператоров.

Теперь для въезда в эту страну необходима медицинская страховка на весь период пребывания. Минимальный страховой пакет должен включать:

- 5000 долларов/евро – экстренные амбулаторные услуги;

- 30 000 долларов/евро – услуги стационаров.

Стоимость полиса зависит от тарифов страховой компании, условий страхования, возраста туриста, периода действия и ряда других факторов. В среднем цена составляет от 1,5 до 3 тысяч российских рублей (от 7200 до 14 400 тенге по текущему курсу) за 10 дней. Такой полис покроет сумму лечения до 5000 долларов или евро. Страховка может быть оформлена на любом из трёх языков: русском, английском или грузинском.

Согласно закону, при отсутствии страховки предусмотрены штрафы от 300 до 900 лари.

Реомендуется оформлять страховку не позже, чем за пять дней до въезда в Грузию.