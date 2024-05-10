Полиция Алматы перешла на усиленный вариант несения службы

С 10 по 20 мая включительно в рамках оперативно-профилактического мероприятия “Правопорядок” полиция Алматы переведена на усиленный вариант несения службы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции, совместно с военнослужащими Национальной гвардии.

“В целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения, пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах, в рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов. В рамках “нулевой терпимости к правонарушениям” сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места. Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере", - говорится в сообщении.

Кроме того, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции. Активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и др.