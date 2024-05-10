Население Казахстана выросло почти на 62 тыс человек с начала года
Сегодня, 18:40
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Сегодня, 18:40Сегодня, 18:40
218Фото: Qazcontent
О демографической ситуации в Казахстане сообщили в Бюро нацстатистики. За январь-март в республике родилось более 91 тысячи детей, заключено более 26 тысяч браков, передаёт BaigeNews.kz.
Численность населения страны на 1 апреля 2024 года составляет 20 095 963 человек. Из них горожане – 12 513 014, сельские жители – 7 582 949.
Общий прирост населения – 62 121 человек.
С января по март в Казахстане родился 91 851 ребёнок, умерло 33 416 человек. Естественный прирост населения – 58,4 тысячи человек.
Зарегистрировано 26 733 брака и 8 792 развода.
На ПМЖ прибыло 7 471 человек. Из республики уехали 3 785 человек.