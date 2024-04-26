Золото на 130 млн тенге украли работники "АК Алтыналмас"

Работников золотоизвлекательной фабрики ГОК "Аксу" АО "АК Алтыналмас" осудили за хищение золотосодержащего материала, передаёт BaigeNews.kz.

По данным предприятия, преступная группа в составе пяти работников фабрики совершила хищение 6,9 килограмма материала. Сумма ущерба составила более 130 миллионов тенге.

"Участниками преступной группы стали мастер технологического участка, мастер участка элюирования и готовой продукции, мастер отдела контроля качества, плавильщик и старший плавильщик технологического участка", - уточнили в АО "АК Алтыналмас".

По факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 24 УК РК - "Покушение на преступление", пункту 3 части 4 статьи 188 УК РК - "Кража в особо крупном размере").

Подсудимые признали вину и раскаялись в содеянном.

Приговором Степногорского городского суда все они признаны виновными и осуждены на пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.

Приговор ещё не вступил в законную силу.