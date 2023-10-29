Двух пострадавших на шахте горняков готовят к выписке

Пострадавшие на шахте имени Костенко горняки продолжают получать лечение. Как отмечают в облздраве, специализированные бригады медиков делают всё возможное, чтобы улучшить их состояние. Двух пациентов готовят к выписке в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz.

По информации управления здравоохранения Карагандинской области, в стационарах региона сейчас получают лечение 24 пациента, гемодинамическое показатели стабильны у всех пострадавших, ухудшения состояния не наблюдается.

"В отделении токсикологии Многопрофильной больницы имени профессора Макажанова" с отравлением токсическими газами лёгкой и средней степени тяжести находятся 20 пациентов, они получают детоксикационную терапию и симптоматическое лечение. Один пациент находится в отделении реанимации и интенсивной терапии с политравмой, состояние без ухудшения. Другой пострадавший получает лечение в отделении травматологии с диагнозом "пневмоторакс слева", состояние средней степени тяжести, без ухудшений. Ещё двое горняков находятся в отделении терапии Центральной больницы Шахтинска с отравлением токсическими газами, состояние ближе к средней степени тяжести", — рассказали в облздраве.

Отмечается также, что пострадавшие на уровне приёмно-диагностических отделений обследованы и направлены на амбулаторное лечение. Всем пациентам проведены все необходимые диагностические обследования и манипуляции, для оказания медицинской помощи привлечены все профильные службы, проведены консультации республиканскими специалистами Министерства здравоохранения Республики Казахстан – научных центров травматологии и ортопедии и нейрохирургии, задействованы также необходимые областные специалисты.

Кроме того, на месте трагедии работают 16 психологов. Дополнительно завтра из центров психического здоровья прибудут специалисты для поддержки и оказания помощи пострадавшим и их родственникам.

По предварительным данным, на шахте имени Костенко произошёл взрыв газометана. В момент аварии под землёй находились 252 человека, 208 из которых выбрались на поверхность. На данный момент известно о 36 погибших и восьмерых пропавших без вести.

Также стали известны имена первых пяти погибших горняков: Виталий Мордасов, Александр Югай, Ербулат Адампаев, Владимир Петренко и Альберт Сайфутдияров.

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