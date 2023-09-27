Казахстан взял ещё одну "бронзу" по стрельбе

Казахстанка Асем Орынбай завоевала бронзовую медаль на Азиатских играх-2023 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Представительница команды Казахстана по стендовой стрельбе стала третьей в ските (индивидуальные соревнования).

В финале она набрала 45 очков. Китаянка Итинг Цзян завоевала "золото", набрав 57 очков и установив рекорд Азиады.

Второй стала Гао Цзиньмей (Китай) - 55 очков. Еще одна казахстанка Ольга Панарина показала четвертый результат - 34 очка.

Таким образом, в активе Казахстана уже одиннадцать наград (1 золото, 2 серебра и восемь бронз). Их принесли спортсменки по стендовой стрельбе Зоя Кравченко, Асем Орынбай и Ольга Панарина (золото), дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза), стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро), дзюдоист Нурлыхан Шархан (бронза), фехтовальщик Эльмир Алимжанов (бронза).

Ранее сообщалось, в китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартовали Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.

По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин. Также, казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.