Казахстанские дзюдоисты завоевали ещё две медали на Азиаде
Сегодня, 16:17
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Сегодня, 16:17Сегодня, 16:17
113Фото: Жумагазы Нургали
Два члена команды Казахстана по дзюдо стали обладателями бронзовых медалей Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На третью ступень пьедестала поднялись Эсмигуль Куюлова в весовой категории до 63 килограммов и Абылайхан Жубаназар (до 81 килограмма).
Напомним, накануне Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Азиады в этом же виде спорта, а Магжан Шамшадин - бронзовую награду.
Абужакынова рассказала, что посвятила медаль погибшей подруге.
Призёров поздравил министр туризма и спорта.
Как прошёл первый день Азиады, читайте в материале нашего корреспондента.
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