Казахстанские дзюдоисты завоевали ещё две медали на Азиаде

Два члена команды Казахстана по дзюдо стали обладателями бронзовых медалей Азиатских игр в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

На третью ступень пьедестала поднялись Эсмигуль Куюлова в весовой категории до 63 килограммов и Абылайхан Жубаназар (до 81 килограмма).

Напомним, накануне Абиба Абужакынова завоевала серебряную медаль Азиады в этом же виде спорта, а Магжан Шамшадин - бронзовую награду.

Абужакынова рассказала, что посвятила медаль погибшей подруге.

Призёров поздравил министр туризма и спорта.

Как прошёл первый день Азиады, читайте в материале нашего корреспондента.