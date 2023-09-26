Казахстан завоевал ещё одну медаль на Азиатских играх
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Стрелки Ислам Сатпаев и Александра Ле принесли Казахстану ещё одну бронзу в третий соревновательный день азиатских игр в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
На третью ступень пьедестала поднялись Ислам Сатпаев и Александра Ле. Они завоевали бронзовую медаль в стрельбе из пневматической винтовки (10 метров) среди смешанных команд.
В матче за третье место казахстанские стрелки оказались сильнее Ирана.
Таким образом, в активе Казахстана уже шесть медалей (1 серебро и пять бронз). Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза). Представитель команды Казахстана по пулевой стрельбе Никита Чирюкин завоевал бронзовую медаль.
Ранее сообщалось, в китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартовали Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.
По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин. Также, казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.
Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.
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