Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Мужская команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев поднялись на вторую ступень пьедестала в командных соревнованиях в дисциплине стрельба из пневматической винтовки по движущейся мишени на 10 метров.
"Золото" осталось за Южной Кореей, "бронза" у Индонезии.
Таким образом, в активе Казахстана уже семь наград (2 серебра и пять бронз). Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд.
Ранее сообщалось, в китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартовали Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.
По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин. Также, казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.
Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.
Самое читаемое
- Выплаты ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в нескольких регионах Казахстана
- Школа бессильна: Разборки в стиле 90-х устроили старшеклассники в Степногорске
- "У меня было всё". Казахстанец рассказал, как стал бомжом из-за игромании
- Рекордные 24 миллиарда потратят на подготовку к зиме в Семее
- "Я обитаю в болоте": Необычная писательница из Костаная поражает своей фантазией