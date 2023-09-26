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Азиада - 2023: Казахстанские стрелки принесли второе "серебро"

Вчера, 11:56
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olympic.kz Вчера, 11:56
Вчера, 11:56
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Фото: olympic.kz

Мужская команда Казахстана по пулевой стрельбе завоевала серебряную медаль Азиатских игр-2022 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев поднялись на вторую ступень пьедестала в командных соревнованиях в дисциплине стрельба из пневматической винтовки по движущейся мишени на 10 метров.

"Золото" осталось за Южной Кореей, "бронза" у Индонезии.

Таким образом, в активе Казахстана уже семь наград (2 серебра и пять бронз). Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин и Александра Ле с Исламом Сатпаевым в соревнованиях среди смешанных команд.

Ранее сообщалось, в китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартовали Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.

По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин. Также, казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.

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