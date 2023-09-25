Казахстан завоевал первую лицензию на Олимпиаду-2024 в греко-римской борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Спорт Шредингера.

Нурсултан Турсынов выступает в весовой категории до 87 кг. В схватке за путевку в Париж-2024 казахстанец победил азербайджанца Ислама Абасова — оба до этого неудачно бились за бронзу.

32-летний Турсынов уже имеет опыт участия в Играх — проиграл в Токио в первом круге.

Нурсултан Турсынов — чемпион Азии 2014-го года, а также двукратный серебряный и бронзовый призёр азиатского первенства. Так, в апреле 2023 года он стал серебряным призёром чемпионата Азии по греко-римской борьбе, прошедшего в Астане.

Напомним, по итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин.

Дзюдоистка Абиба Абужакынова принесла Казахстану первое "серебро" Азиады, а Магжан Шамшадин в весе до 60 кг завоевал бронзовую медаль.