Казахстан завоевал первую лицензию на Олимпиаду-2024 в греко-римской борьбе
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Казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Спорт Шредингера.
Нурсултан Турсынов выступает в весовой категории до 87 кг. В схватке за путевку в Париж-2024 казахстанец победил азербайджанца Ислама Абасова — оба до этого неудачно бились за бронзу.
32-летний Турсынов уже имеет опыт участия в Играх — проиграл в Токио в первом круге.
Нурсултан Турсынов — чемпион Азии 2014-го года, а также двукратный серебряный и бронзовый призёр азиатского первенства. Так, в апреле 2023 года он стал серебряным призёром чемпионата Азии по греко-римской борьбе, прошедшего в Астане.
Напомним, по итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин.
Дзюдоистка Абиба Абужакынова принесла Казахстану первое "серебро" Азиады, а Магжан Шамшадин в весе до 60 кг завоевал бронзовую медаль.
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