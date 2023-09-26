Казахстан завоевал ещё одну бронзу по дзюдо

Казахстанский дзюдоист Нурлыхан Шархан завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2023 в Ханчжоу (КНР), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В схватке за третье место в весовой категории до 100 килограммов Шархан оказался сильнее Йон Хун Вона из Южной Кореи.

Таким образом, в активе Казахстана уже восемь наград (2 серебра и шесть бронз). Их принесли дзюдоисты Абиба Абужакынова (серебро), Магжан Шамшадин (бронза), Эсмигуль Куюлова (бронза) и Абылайхан Жубаназар (бронза), стрелки Никита Чирюкин (бронза), Александра Ле с Исламом Сатпаевым (бронза) и стрелки Бахтияр Ибраев, Андрей Худяков, Асадбек Назиркуляев (серебро).

Ранее сообщалось, в китайском городе Ханчжоу, где 23 сентября стартовали Азиатские игры-2023, состоялась официальная церемония приветствия казахстанской сборной.

По итогам выступления на Азиатских играх в Ханчжоу лицензии на Олимпиаду в Париже в современном пятиборье завоевали казахстанцы Елена Потапенко и Георгий Борода-Дудочкин. Также, казахстанский борец греко-римского стиля Нурсултан Турсынов стал обладателем олимпийской лицензии на Игры в Париже в 2024 году.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с тренерами призёров об этих результатах и шансах на попадание на Олимпиаду в Париж.