  • 24 Сентября, 16:27
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Азиада 2023: Елена Потапенко завоевала олимпийскую лицензию в современном пятиборье

Сегодня, 11:11
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 11:11
Сегодня, 11:11
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Фото: olympic.kz

На Азиаде в Ханчжоу состоялся финал в женском современном пятиборье, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Национального олимпийского комитета РК.

Казахстан представляли четыре спортсменки. Лучшего результата добилась Елена Потапенко, занявшая пятое место. Она также стала обладательницей олимпийской лицензии, которая вручалась пяти лучшим спортсменкам.

Перед последним этапом Елена Потапенко занимала 8-е место в общем зачете, но удачное выступление в соревнованиях по стрельбе из пистолета принесло ей место в первой пятерке. Итоговый результат казахстанки – 1340 баллов.

Людмила Яковлева стала десятой, Анастасия Кочеткова 16-й, а Кристина Рябова —  18-й.

Победу одержала китаянка Мингю Жан.

Отметим, Елена Потапенко получила возможность выступить на Олимпийских играх в Париже, которые пройдут в следующем году.

"Как я говорил ранее, одной из целей участия в Азиаде является завоевание лицензий на Олимпиаду в Париже. Наши спортсмены борются за путевки на Олимпийские игры в 8-ми видах спорта. Поздравляю Елену Потапенко с сегодняшним результатом и желаю ей успехов в Париже", – отметил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

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